Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Об этом пишет журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот вам пример, как "не работают". Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста.

Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако", - отметил он.

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Кроме того, по словам Клименко, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.