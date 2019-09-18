Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
18.09.19 11:14

Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю. ФОТО

Российский олигарх Ротенберг, который находится под санкциями Запада из-за причастности к строительству так называемого Крымского моста, опасается выходить на своей яхте далее Босфора.

яхта,ротенберг

Об этом пишет журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот вам пример, как "не работают". Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста.

Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако", - отметил он.

Читайте также: Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер

Кроме того, по словам Клименко, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.

Санкции не работают: яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю 01

Санкции не работают: яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100