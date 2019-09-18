Иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине гражданам стран Центральной Азии и Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники установили, что организатор противоправной схемы женился на украинске и имел в нашей стране статус иммигранта. Он изготавливал для иностранцев фальсифицированные документы, которые дают право беспрепятственно находиться на территории Украины и пересекать государственную границу. По имеющейся информации, документы изготовлялись на заказ в одной из подпольных типографий, местонахождение которой устанавливается.

Правоохранители разоблачили злоумышленника рядом с центральным автовокзалом в Голосеевском районе столицы при передаче выходцу из стран Центральной Азии поддельного вида на жительство в Украине. Документ он оценил в более чем 80 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по статьям 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные мероприятия. Устанавливаются другие лица, в том числе работники госучреждений, причастные к изготовлению поддельных документов.

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