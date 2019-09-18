Мемориальные доски воинам Ивану Олийныку и Александру Шляхтычу, погибшим в боях под Степановкой и на Саур-Могиле в 2014 году, открыли в Пирятине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Пирятинский территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в рамках празднования 76-й годовщины освобождения Пирятина от нацистских захватчиков в Пирятинской общеобразовательной школе I-III ступеней № 4 состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальных досок Олийныку Ивану Анатольевичу и Шляхтычу Александру Валентиновичу, выпускникам этой школы, участникам АТО, погибшим защищая территориальную целостность Украины.

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Право открыть мемориальную доску предоставлено ученикам школы Анатолию Довбиеву и Дмитрию Самку совместно с представителями воинской части.

К семьям защитников со словами благодарности за настоящих воинов обратились заместитель городского головы по вопросам деятельности исполкома городского совета Игорь Шикеринец, учитель украинского языка и литературы Валентина Постная, и отметили, что героизм Ивана Олийныка и Александра Шляхтыча будет учить будущие поколения школьников таким привычным, но порой сверхсложным человеческим качествам как достоинство, уважение, любовь и верность.

Память защитников почтили минутой молчания, зажгли свечи, и возложили цветы к мемориальным доскам, установленных на зданиях учебного заведения.

Пирятинцы всегда будут помнить своих Героев, отдавших жизнь, защищая независимость и целостность матери-Украины. Сегодня многие земляки участвуют в необъявленной войне на Востоке нашего государства, которая унесла не одну жизнь, не колеблясь встали на защиту Родины. Великий подвиг Ивана и Александра всегда будет примером для подрастающего поколения, так как вглядываясь в лица погибших Героев, осознаем, что Украина потеряла одних из лучших, самых смелых, самых достойных сыновей.

Светлая память о них - навсегда останется с нами. Вечная память погибшим Героям!" - говорится в сообщении.































Иван Олийнык родился 27.07.1993 года в Пирятине. Солдат, механик-водитель-электрик 30-й отдельной механизированной бригады. Погиб 11.09.2014 года в районе села Степановка Донецкой области во время обстрела наших позиций из БМ-21 "Град" и танков. Похоронен в Пирятине. У него остались жена и сын. Указом Президента Украины № 270/2015 от 15 мая 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Александр Шляхтич родился 16.08.1981 в Пирятине. Окончил Пирятинскую среднюю школу №4. С 1999 по 2001 год проходил срочную службу в рядах украинской армии. В течение 2001-2004 годов служил по контракту в воинской части Пирятин. Затем работал частным предпринимателем по перевозке пассажиров. 25 марта записался добровольцем для участия в Антитеррористической операции на Востоке Украины. Солдат, механик-водитель-крановщик 27-го отдельного артиллерийского полка. Погиб 06.08.2014 года под времени обстрела на Саур-Могиле, Донецкая область. Похоронен в Пирятине. У него остались мать, сестры, жена и дочь. Указом Президента Украины № 553/2015 от 22 сентября 2015 года, "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).