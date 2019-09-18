На учениях "Saber Junction" украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
На военной базе в городке Графенвер под руководством командира бригады отрабатывали на макете местности первый этап международных учений "Saber Junction-2019" с командирами подразделений 173-й воздушно-десантной бригады и других стран-участников.
18 сентября началась практическая фаза учений "Saber Junction-2019", в которой принимают участие подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.
Участвуют в учениях представители 13 стран мира, около 8000 военнослужащих и 900 единиц военной техники.