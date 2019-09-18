На учениях "Saber Junction" украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

На военной базе в городке Графенвер под руководством командира бригады отрабатывали на макете местности первый этап международных учений "Saber Junction-2019" с командирами подразделений 173-й воздушно-десантной бригады и других стран-участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны. ФОТОрепортаж

18 сентября началась практическая фаза учений "Saber Junction-2019", в которой принимают участие подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Участвуют в учениях представители 13 стран мира, около 8000 военнослужащих и 900 единиц военной техники.









Также смотрите: Выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт: на Львовщине состоялись совместные учения объединенного украинско-американского подразделения. ФОТОрепортаж









Фото: mil.gov.ua

Смотрите также: В Херсонской области продолжается отбор военнослужащих, которые отправятся с миротворческой миссией в Республику Конго. ВИДЕО