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18.09.19 16:40

На учениях "Saber Junction" украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США. ФОТОрепортаж

В нынешних многонациональных учениях военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины выступают за силы BLUFOR, основу которых составляет 173-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

На военной базе в городке Графенвер под руководством командира бригады отрабатывали на макете местности первый этап международных учений "Saber Junction-2019" с командирами подразделений 173-й воздушно-десантной бригады и других стран-участников.

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18 сентября началась практическая фаза учений "Saber Junction-2019", в которой принимают участие подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины.

Участвуют в учениях представители 13 стран мира, около 8000 военнослужащих и 900 единиц военной техники.

На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 01
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 02
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 03
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 04

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На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 05
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 06
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 07
На учениях Saber Junction украинцы будут действовать совместно с подразделениями 173-й воздушно-десантной бригады ВС США 08
Фото: mil.gov.ua

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