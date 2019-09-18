Полуторагодовалому Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в инстаграме отец Марьяна Андрей Коберский.

"Мы ждём счёт из Клиники . С одной стороны, ждёшь его как какое-то чудо, так как там будет план спасения Марьяна. С другой стороны, счёт будет страшный. На сегодняшний день у нас есть только документы и выписка из больницы . Так как ждать счёт, нет времени, мы хотим обратится ко всем людям этого огромного мира. Отзовитесь. У Марьянчика нейробластома 4 стадии. Уже есть метастазы. Мы подготовили и направили документы в лучшие Клиники Германии, Израиля, Италии, Испании, США, Китая... Нейробластома очень активна и растёт, давит на внутренние органы. Больно даже сидеть. Ее удалят хирургическим путём, будут лечить метастазы и все ещё будет у нас хорошо", - пишет он.

"Мы ни секунды не сомневаемся, что если бы люди знали о нашем горе, обязательно бы помогли. Марьян ты наш победитель. Любовь и вера творят чудеса. Папа - Коберский Андрей Павлович, карта 5168 7426 0080 4789. PayPal: koberska@ukr.net", - говорится в сообщении.







По информации родителей, на данный момент Марьян доставлен в клинику в Барселоне, где готовится к операции. Общий счет лечения, включая удаление опухоли и постоперационную реабилитацию, составляет 305 тысяч евро.



