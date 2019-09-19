Тела двух мужчин со следами пыток обнаружены в поле на Черкасщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции в Facebook, об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Вчера в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", были обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создавалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работая над установлением лиц, которые могли быть причастны к двойному убийству, полицейские начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших. Также оперативники устанавливали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

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"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", - сказал Коваль.



Фото: Нацполиция/Facebook