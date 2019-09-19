Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

Оперативники спецслужбы установили, что женщина была завербована наемниками РФ в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ "ЛНР". Следователи СБУ задокументировали, что информаторша собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численности, личном составе, вооружение, дислокации, организации охраны. Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информаторшей данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против Вооруженных Сил Украины и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганщины", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированием, контролируемым Российской Федерацией.

Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее судом меры пресечения.

Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого "МГБ "ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.