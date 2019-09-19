Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

Смотрите: В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспедиционное судно USNS Yuma ВМС США вошло в Черное море: росСМИ бьют тревогу. ВИДЕО+ФОТО

USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.

Может взять на борт более 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Также смотрите: Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". ФОТО