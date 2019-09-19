Разыскиваемый Интерполом главарь этнической банды Самвел Донецкий задержан на Полтавщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции сообщает Цензор.НЕТ.

Возглавлял преступную организацию уроженец Республики Грузия, а ныне житель Киева по прозвищу Самвел Донецкий.

"Самвел Донецкий - самый влиятельный мафиози, как он сам себя называл, начиная с 90-х, руководил криминальной группировкой в ​​Донецкой области, впоследствии распространил свое влияние на Запорожье и Полтавщину", - рассказал первый заместитель председателя Национальная полиция Украина Евгений Коваль.

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Отмечается, что главарь преступной группировки разыскивался Интерполом за совершение убийства на территории Армении. Участники ОПГ специализировалась на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса.

В результате спецоперации задержан 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя спутница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги, наркотические средства.

Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, готовится вручение подозрений задержанным в совершении ряда преступлений, в частности, по: ст. 255 (Создание преступной организации), ст. 189 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 296 (хулиганство), 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.













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