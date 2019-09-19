Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
В сообщении отмечается: "Полицейские разоблачили незаконную деятельность преступной группы в составе четырех человек, которую они осуществляли в поселке Владимирец.
19 сентября, во время обысков правоохранители изъяли оборудование и янтарь.
Санкционированные обыски провели следователи следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований полиции Ривненской области, под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области.
К мероприятиям также привлекли взвод тактической поддержки роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции области.
В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 198 (незаконного приобретения, хранения и сбыта имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины, совершенного группой лиц, в поселке Владимирец полицейские провели пять обысков у четырех участников преступной группы.
По их результатам у 30-ти, 44-х и 42-летних местных жителей полицейские изъяли 30 мешков "солнечного" камня, в том числе и обработанного, общим весом почти 600 килограммов.
Кроме того, в помещении 41-летнего жителя Володимирца правоохранители обнаружили еще и станки для обработки янтаря-сырца, на которые в рамках уголовного производства налагаться арест.
Изъятый янтарь направлять на экспертизу. Следственные действия продолжаются".