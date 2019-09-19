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19.09.19 22:52

"Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Верховная Рада 19 сентября рассмотрела реформу прокуратуры, создание Бюро финрасследований и законопроект о статусе Киева. Также депутаты от монобольшинства из "Слуги народа" провалили одно из голосований.

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ. 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 01

Начало рабочего дня в ВР

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 02

Мажоритарник-самовыдвиженец Лесь Довгий с коллегой

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 03

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 04

Депутатские жестикуляции 


Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 05

Один из наиболее узнаваемых нардепов от "СН" Дубинский 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 06

Депутатские гаджеты

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 07

Депутат-мажоритарник от Киева из "СН" Забуранная

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 08
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 09

Забуранная с коллегой из "СН" Куницким 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 10
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 11
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 12
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 13

Спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 14

Вакарчук в Раде

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 15

Самовыдвиженец Иванчук с коллегой 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 16

Коллеги отвернулись от Вакарчука 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 17

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 18

Депутатские совещания

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 19

Голосование нардепов

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 20

Сопредселатель фракции "СН" Корниенко 

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 21
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 22

Депутат Корявченков из "СН"

Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 23
Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили, - неудачное голосование Слуги народа и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября 24

Депутаты обсуждают провальное голосование монобольшинства 

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