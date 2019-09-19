"Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

День работы ВР от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало рабочего дня в ВР
Мажоритарник-самовыдвиженец Лесь Довгий с коллегой
Депутатские жестикуляции
Один из наиболее узнаваемых нардепов от "СН" Дубинский
Депутатские гаджеты
Депутат-мажоритарник от Киева из "СН" Забуранная
Забуранная с коллегой из "СН" Куницким
Спикер Разумков и первый вице-спикер Стефанчук
Вакарчук в Раде
Самовыдвиженец Иванчук с коллегой
Коллеги отвернулись от Вакарчука
Депутатские совещания
Голосование нардепов
Сопредселатель фракции "СН" Корниенко
Депутат Корявченков из "СН"
Депутаты обсуждают провальное голосование монобольшинства