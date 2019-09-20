Ночью в военном госпитале Луцка произошел пожар, эвакуирован 91 человек, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 сентября в 2:25 в г. Луцьк по ул. Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар", - сказано в сообщении.

В 5:00 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 500 м2. Жертв и пострадавших нет.

"Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями был эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациенты госпиталя были размещены в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", - сообщили в ГСЧС.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

В настоящее время причины пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Волынской области.