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20.09.19 09:49

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отметили в ГБР, согласно распространенной в СМИ информации, 13 сентября 2019 работники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 01

В настоящее время следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия. Продолжаются неотложные следственные действия с целью проверки выполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

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Событие квалифицируется как превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 02

Санкция статьи: в случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отдела полиции в Ужгороде, ГБР расследует действия правоохранителей 03

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