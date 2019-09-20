Билозерская опубликовала книгу "Щоденник нелегального солдата" о событиях 2014-17 гг. на фронте: "Это фиксация на бумаге наших боев, быта, языка, чувств, эмоций". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская.

"Наконец-то вышла из печати моя книга "Щоденник нелегального солдата". Это о моих 2014-2017 годах на фронте, в составе ДУК "Правый сектор" и Украинской Добровольческой Армии. Книга абсолютно документальная, в ней только настоящие имена и описание только настоящих событий. Событий уникальных, если подумать - ведь коллективный герой этой книги - "группа Вольфа", добровольческое подразделение, которое, как и остальные неоформленные добровольцыв, три с половиной года воевал без стабильных зарплат, без всяких льгот, статусов и гарантий. Мы - лицо своего времени, одно из не самых худших лиц", - написала она.

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"Особенность этой книги в том, что каждая реплика, сказанная ее героями, действительно была ими сказанная и процитированная мной дословно. Это книга-фотография, фиксация на бумаге отрезка реальности - наших боев, нашего быта, нашего языка, чувств, эмоций. Я написала ее для того, чтобы будущие историки, авторы будущих художественных книг и сценаристы художественных фильмов знали подробности, без которых нет правды: не только о боях, но и то, как мы добывали оружие, во что одевались, как разговаривали, что ели, что пили, с чего смеялись, какими ругательствами ругались... Это моя дань всем собратьям, живым и мертвым. Это рукотворный памятник уникальному явлению - Украинскому добровольческому движению", - добавила Билозерская.

"Объем книги 584 страницы. 340 цветных фотографий, 13 карт-схем наших боевых операций. Размеры 24 × 17, толщина 3,5 см. Печать очень высокого качества, которую размещенные здесь фото, к сожалению, не передают. Уже сегодня эту книгу можно приобрести у автора, с автографом. Стоимость: 450 грн + пересылка Новой почтой, платить можно после получения. Киевлянам возможна передача при личной встрече в центре города. Данные для отправки книги "Новой почтой" (имя и фамилия получателя, его телефон, город и номер отделения Новой почты) сбрасывайте или в приватку Фейсбук, или лучше (потому что ФБ часто банят) на мейл o.bilozerska@gmail.com или на тел. +380667486613, на котором есть Телеграмм и Вайбер. Просьба к тем, кто приобретет и прочитает книгу, по желанию, конечно, написать о ней отзыв на своей странице. Мне как автору будет интересно прочитать, плюс это поспособствует продвижению книги. Заранее благодарю", - рассказала автор.





























