Главу общественной организации уличили в вымогательстве 40 тыс. грн на Николаевщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что "общественный деятель" требовал и получил 40 тыс. гривен от местного предпринимателя за согласование вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что глава ОО при содействии начальника профильного департамента облгосадминистрации и руководителя регионального отделения Укргосфонда организовали противоправную схему хищения бюджетных средств. За 10% "отката" злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте сразу после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на банковский карточный счет.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности чиновников, причастных к противоправной сделке.

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