Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.09.19 13:28

Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

19 сентября во Немировском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, пассажирский автобус "Богдан" сообщением "Винница - Ладыжин", Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 и микроавтобус OPEL Movano.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Авария произошла около 16.00 в селе Нижня Крапивна.

По предварительной информации, водитель грузовика грузовик DAF с полуприцепом, двигаясь по участку дороги, где проводятся ремонтные работы, не учтя дорожную обстановку, не выбрав безопасную скорость, допустил столкновение с колонной автомобилей, стоявших на красный сигнал светофора и пропускавших встречный транспорт.

Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция 01

От удара эти автомобили перевернулись в кювет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель Mercedes, скрывавшийся после смертельного ДТП на Академгородке в Киеве, явился в полицию с повинной

В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса сообщением "Винница - Ладыжин": 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жиители Ладыжин и 43-летний житель Гайсинского района. Они с ушибами и ссадинами госпитализированы в больницу.

Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция 02

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция 03
Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция 04
Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100