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20.09.19 14:52

Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачила в получении систематических взяток Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправную схему вымогательства и получения взяток с иностранных студентов учебного заведения. В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность, служащий требовал  $1 тыс. за "решение вопроса" и не отчисления из учебного заведения.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение директором центра первой половины неправомерной выгоды.

После получения второго "транша" в размере $500 правоохранители задержали директора центра и посредника в рабочем кабинете согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 01
Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 02
Чиновник харьковского вуза уличен в систематических взятках со студентов, - СБУ 03

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