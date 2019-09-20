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20.09.19 16:54

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Благодаря решению правительства Украины о передаче функций заказчика по строительству контрольных пунктов въезда-выезда от УДП "Укринтеравтосервис" к АО "Укрзализныця" в пятницу начались работы на объектах КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА, об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Он отметил, что это является условием для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе в рамках рабочего визита в Херсонскую область министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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На КПВВ Чонгар и Каланчак начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА 01
На КПВВ Чонгар и Каланчак начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА 02
На КПВВ Чонгар и Каланчак начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА 03
На КПВВ Чонгар и Каланчак начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА 04

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