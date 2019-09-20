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20.09.19 18:31

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии. ФОТОрепортаж

В Германии в рамках международных учений Saber Junction-2019 рота украинских десантников из 95-й ОДШБр действует в качестве резерва 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 01

Украинские "десантники получили приказ выдвинуться в район городка Raversdorf, где берут под контроль въезд и выезд из данного населенного пункта. Также десантники выставили мобильные и временные блокпосты на проезжих частях, лесных высотах и ​​вокруг места сосредоточения.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 02
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 03

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Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 04
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 05
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 06

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Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 07

В то же время, в определенном районе произошло десантирования личного состава, техники и грузов подразделений 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 08
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 09
Рота украинских десантников из 95-й ОДШБр принимает участие в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии 10

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