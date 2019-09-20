"Імпічмент Коломойському", - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий

Организаторы акции выдвинули свое главное условие - лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

Как отмечают организаторы, лишение гражданства находится в пределах полномочий президента. Мы ... хотим дать Владимиру Зеленскому шанс, что он - независимый государственный деятель. Что он - не актер, заказанный олигархом на корпоратив. Что он - президент, а не подставка под пепельницу бабушки.

"Президент Украины. Гарантируйте Конституцию. Избавьте гражданина Израиля и Кипра гражданства Украины! И заодно - влияния на украинскую политику. Дайте, наконец, международным судебным и следственным органам добраться до него, не вступая в конфликт с украинским государством!", - говорится в сообщении организаторов.

"Люди! Давайте поможем Вове забрать бабушкин паспорт! Приходите с нами к Администрации - ой, Офису - президента Украины", - резюмировали в "Демсокире".

Участники запустили "надувного Беню" которого поймал "агент ФБР"











Фото, видео - Олег Богачук