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20.09.19 19:52

"Імпічмент Коломойському", - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партия "Демократична сокира" провела под Офисом президента протестную акцию с требованием лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий 

Организаторы акции выдвинули свое главное условие - лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

Как отмечают организаторы, лишение гражданства  находится в пределах полномочий президента. Мы ...  хотим дать Владимиру Зеленскому шанс, что он - независимый государственный деятель. Что он - не актер, заказанный олигархом на корпоратив. Что он - президент, а не подставка под пепельницу бабушки.

"Президент Украины. Гарантируйте Конституцию. Избавьте гражданина Израиля и Кипра гражданства Украины! И заодно - влияния на украинскую политику. Дайте, наконец, международным судебным и следственным органам добраться до него, не вступая в конфликт с украинским государством!", - говорится в сообщении организаторов. 

"Люди! Давайте поможем Вове забрать бабушкин паспорт! Приходите с нами к Администрации - ой, Офису - президента Украины", - резюмировали в "Демсокире". 

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Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 01
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 02
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 03
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 04
Імпічмент Коломойському, - под ОП состоялась акция с требованием лишить Коломойского украинского гражданства 05

Фото, видео - Олег Богачук 

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