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20.09.19 20:16

В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди. ФОТОрепортаж

В отдельном полку Сил специальных операций проходят двухнедельные сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 01

Все резервисты, начиная с 2014 года, уже проходили службу в этом полку в разные волны мобилизации. 98 процентов из них имеют опыт выполнения боевых задач в Донецкой и Луганской областях.

"Учить их не надо, - говорит начальник штаба сборов. - Наша задача - за эти две недели восстановить и усовершенствовать их умения, навыки и натренированность во время комплексных занятий по тактико-специальной подготовке".

В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 02
В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 03

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В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 04

Все практические занятия, а это: ведение специальной разведки (засады, налеты, обустройство мест дневного отдыха), огневая подготовка (применение стрелкового оружия, ДШК, гранатометов различных систем, минометов), тактическая медицина, вождение легкобронированных и грузовых автомобилей, инженерная подготовка (работа с минами, самодельными взрывными устройствами, преодоление заминированных участков местности и т.п.), проходят в рамках тактико-специальных учений с привлечением определенных подразделений полка.

В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 05
В отдельном полку ССО проходят двухнедельные сборы резервистов первой очереди 06

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Итогом сборов станет 20-километровый суточный выход в полном снаряжении для выполнения специальных разведывательно-диверсионных задач в условном тылу противника.

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