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21.09.19 11:14

В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины находятся с рабочим визитом в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко подчеркнул, что полученные в ходе рабочего визита знания будут активно внедряться в Госпогранслужбе. "В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США", - отметил он.

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Украинская делегация изучила особенности работы Погранично-таможенной службы США. "Это бесценный опыт, ведь фактически находились на одном из сложных участков – границе с Мексикой", - отметил Дейнеко.

В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 01
В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 02
В апробации новой модели охраны границы украинским пограничникам помогут коллеги из США, - Дейнеко 03

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