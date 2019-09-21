Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сегодня, 21 сентября, говорилось во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

"На выставке современных технологий в Стамбуле, которую мы имеем честь посещать, представлен наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС, для ликвидации пожаров, и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178", - сказал Аваков.





Сулейман Сойлу дал высокую оценку Ан-178 и выразил свою заинтересованность самолетом. Также он подчеркнул успешность сотрудничества с Украиной в сфере авиации.

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8. - Ред.) модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - сказал Сойлу.

Аваков пригласил министра внутренних дел Турции посетить Украину.

"Очень рассчитываю, что вы в конце месяца посетите Украину. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", - добавил Аваков.

Турецкая сторона заверила, что надеется посетить Украину: "Это должен быть очень интересный и насыщенный визит, думаю я приеду", - сказал Сойлу.

Отметим, Ан-178 - первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих.

Напомним, как ранее заявлял Арсен Аваков, Украина выиграла тендер - 40 млн долларов на ремонт и модернизацию 17-ти вертолетов МИ-17 турецкой жандармерии.





На выставке, которая проходит в Стамбуле, - 10 тыс. участников из всех стран мира. Проходит демонстрация последних достижений вооружения, технологий, беспилотных летательных аппаратов, достижений в сфере кибербезопасности, а также несколько авиашоу. Ожидается до 1 млн посетителей.

Напомним, во время визита в Турцию в сентябре 2018 Арсен Аваков и Сулейман Сойлу подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и киберугрозами. Также МВД и береговая охрана Турции договорились совместно патрулировать Черное море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие учатся управлять беспилотниками турецкого производства. ФОТО