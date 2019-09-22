Военные инженеры на учениях в Венгрии отработали действия в случае ЧП, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В учениях принимали участие 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины, военные от ВС Румынии и Словакии по 12 военнослужащих и от Вооруженных сил Венгрии как принимающей стороны - более 200 военнослужащих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Во время практической фазы учений 19 сентября участники сделали переправу и выполнили задание по инженерному обеспечению в случае чрезвычайной ситуации в районе.

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Результатом работы координационной группы Вооруженных сил стран-участниц проекта "Тиса", в которой Украину представлял начальник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ генерал-лейтенант Николай Кравчук, стало подписание Соглашения о сотрудничестве на следующий год и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По завершению учений состоялась церемония закрытия, во время которой командование многонациональным инженерным батальоном "Тиса" перешло от ВС Венгрии к ВС Румынии.

Справка. Батальон "Тиса" образован в 2002 году по Соглашению между правительствами Венгрии, Румынии, Словакии и Украины, которое было подписано в Будапеште.

Многонациональный инженерный батальон был создан для своевременного реагирования на наводнения, которые угрожают странам Карпатского региона, а также оказания помощи пострадавшим регионам в ликвидации последствий стихии.

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Ежегодно делегированные в батальон инженерные подразделения стран-участниц проводят совместные учения с условным названием "Светлая лавина", в ходе которых отрабатывают вопросы по эвакуации людей из угрожающих регионов, их обеспечение средствами первой необходимости, укрепления берегов и гидротехнических сооружений, расчистка дорог и восстановление разрушенной инфраструктуры.









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Фото: mil.gov.ua