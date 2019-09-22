Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
22.09.19 10:43

Пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и попал в ДТП в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Работник Киевского СТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил автомобиль клиента, чтобы прокатиться по ночному городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"В Голосеевское управление полиции от администратора СТО поступило сообщение о том, что ночью с парковки угнали автомобиль. Заявитель пояснил, что эту легковушку клиент оставил для выполнения малярных работ", - говорится в сообщении.

Как рассказал детектив Голосеевского управления полиции Игорь Дубровский, в ходе преследования на улице Васильковской правонарушитель, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия никто не пострадал, а полицейские тем временем установили, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку, а на фигуранта составили админматериалы.

"Мы установили, что ночной правонарушитель, который убегал от патрульных, - это сотрудник станции технического обслуживания. Воспользовавшись ключами, которые находились внутри, он завладел автомобилем. Свои действия объясняет тем, что находился в нетрезвом виде и решил "покататься" по улицам ночной столицы", - рассказал правоохранитель.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские изъяли автомат в угнанном автомобиле на блокпосту под Мариуполем

Пьяный сотрудник СТО угнал автомобиль клиента и попал в ДТП в Киеве, - Нацполиция 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100