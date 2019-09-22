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22.09.19 11:05

Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли схрон боеприпасов террористов так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"В ходе отработки оперативной информации, при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в г. Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 2 гранатомета, минометную мину 80-го калибра, два капсюля детонатора, две главные части снаряда РПГ-7, 30 взрывателей для мины МП255, шесть ручных гранат, четыре запала и почти 1500 патронов различного калибра.

"Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз", - отметили в Нацполиции.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.

Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 01
Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 02

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