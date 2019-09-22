Троих участников акции в поддержку мира и Украины задержали в Петербурге. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства.

"Некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат с надписью "Give peace a chance" (Дайте миру шанс. - Ред.)", - сообщает издание.

Всего в акции, по подсчетам издания, приняли участие около 30 человек.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.



