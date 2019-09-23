Пожар в Деснянском районе Киева потушили, в Голосеевском - борьба с огнем продолжается, информации о пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

"В 22:06, по прибытию на место происшествия Первого пожарно-спасательного подразделения, было установлено, что горят автоцистерны с нефтепродуктами (бензин, дизель).

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Сразу же было принято решение об эвакуации шести железнодорожных цистерн, наполненных нефтепродуктами, тем самым пожарные предотвратили возможный взрыв.

Для гашения огня проводилась пенная атака. В 23:42 пожар локализован. Сгорело и повреждено 9 автоцистерн с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м. В 23:48 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники с привлечением двух пожарных поездов (один находился в резерве на железнодорожной станции Дарница), и 90 человек личного состава.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия установит следствие.

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Фото: facebook.com/DSNSKyiv

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В то же время, тушение пожара в Голосеевском районе продолжается.

"22 сентября в 22:26 оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 1-этажном складском помещении на ул. Деревообрабатывающей.

Сейчас площадь пожара составляет 700 кв. м. Огонь перекинулся на соседнее 4-этажное офисное здание.

На месте происшествия работает 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Информации о пострадавших нет", - сообщают спасатели.

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Фото: facebook.com/DSNSKyiv