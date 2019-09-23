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23.09.19 09:57

Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ в Киеве, во исполнение указания президента Украины относительно противодействия "тенизации" экономики Украины прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налогов и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

"Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях Киева, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 01
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 02
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 03
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 04
Разоблачен Киевский конвертцентр, который отмывал 1 млрд грн в год, - СБУ 05

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