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23.09.19 10:08

Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших. ФОТОрепортаж

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом в Черниговской области. Вследствие чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими. Следственно-оперативная группа во главе с руководством выехала на место происшествия. Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - сказано в сообщении.

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль "Фольксваген Пассат", принадлежащий его дедушке, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших 01

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Автомобиль от удара разорвало на части: в Чернигове подросток на машине деда врезался в дерево, четверо погибших 02

Продолжается досудебное расследование.

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