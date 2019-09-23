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23.09.19 10:10

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 сентября в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает сумму ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 01

Отмечается, что в 3:30 понедельника в полицию Харькова поступила информация о том, что в Шевченковском районе города на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 02

"Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает полиция.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 03

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Неизвестные ночью взорвали банкомат в Харькове 04

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