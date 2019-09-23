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23.09.19 11:03

10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции. ФОТО

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ekathimerini".

Мигранты были арестованы в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция обнаружила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. К тому же, у них были два волейбольных мяча", - сообщили в полиции.

После допроса полиция установила, что мужчины не были волейбольной командой. Они задержали их и отправили к следственному судье для предъявления обвинения в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов.

По словам полиции, мужчины планировали поехать в другую страну Европейского Союза.

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10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции 01

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