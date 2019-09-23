10 сирийских мигрантов под видом волейбольной команды из Украины задержаны в Греции. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ekathimerini".
Мигранты были арестованы в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция обнаружила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.
"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. К тому же, у них были два волейбольных мяча", - сообщили в полиции.
После допроса полиция установила, что мужчины не были волейбольной командой. Они задержали их и отправили к следственному судье для предъявления обвинения в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов.
По словам полиции, мужчины планировали поехать в другую страну Европейского Союза.