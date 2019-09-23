Встреча Данилюка с делегацией Канады: обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также реформирования ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Данилюк отметил, что благодаря запланированным существенным изменениям СНБО Украины станет ведущей государственной институцией, которая будет разрабатывать концепции обеспечения национальной безопасности во всех сферах, а также координировать работу других госорганов в сфере нацбезопасности и наблюдать за реализацией соответствующих решений.

"Прежде всего, мы должны отойти от модели ситуационного реагирования на угрозы. Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегией, которая бы комплексно отвечала на ключевые вызовы", - подчеркнул Данилюк.

"В свою очередь, представители делегации поделились опытом реформирования силовых органов в Канаде. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реформ в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

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