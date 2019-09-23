Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
23.09.19 15:07

Осужденный за умышленное убийство сбежал из колонии Николаевской области, - Нацполиция. ФОТО

22 сентября из Вознесенской колонии (Николаевская область) сбежал осужденный за умышленное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

"22 сентября от дежурного колонии №72 до Вознесенского отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района. Он был осужден в 2017 году судом г. Одессы к восьми годам лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, рост беглеца 180 см, вес 75 кг, темные волосы, светло-серые глаза.

Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно — в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

В настоящее время в регионе проводятся специальные мероприятия для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины или предоставить полезную для следствия информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое заключенных сбежали из колонии на Львовщине, - полиция

Осужденный за умышленное убийство сбежал из колонии Николаевской области, - Нацполиция 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100