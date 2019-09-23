Осужденный за умышленное убийство сбежал из колонии Николаевской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

"22 сентября от дежурного колонии №72 до Вознесенского отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района. Он был осужден в 2017 году судом г. Одессы к восьми годам лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, рост беглеца 180 см, вес 75 кг, темные волосы, светло-серые глаза.

Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 393 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно — в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

В настоящее время в регионе проводятся специальные мероприятия для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины или предоставить полезную для следствия информацию.

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