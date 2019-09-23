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23.09.19 15:27

Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Троих человек из его компании задержали, сам стрелявший разыскивается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - сообщают в Нацполиции.

В сторону спецназовцев осуществили семь выстрелов - и компания начала разбегаться. Трохи из них задержали, еще одного стрелявшего ищут.

"На месте события изъяты гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения человека, который стрелял в правоохранителей. Трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, с ними проводятся следственные действия. Задержанные - уроженцы другой страны, у одного из них есть судимость за грабеж и кражу", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 01
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 02
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 03
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 04
Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция 05

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