Гончарук встретился с делегацией Японии: предложил инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук во время встречи с делегацией японского государства во главе с главой японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори заявил, что Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук.

Глава японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

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Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

По мнению Мори, именно вектор IT может стать толчком для развития Украины: "У меня сформировалось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны".

Алексей Гончарук добавил, что сегодня IT-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал премьер.

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