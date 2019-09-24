Водитель ГАЗ не уступил дорогу Opel Vivaro в Донецкой области: пострадали 10 человек, в том числе трое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

По данным полиции, авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района.

Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

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Предварительная квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.





Фото: сайт полиции