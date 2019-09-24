Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на сайт Great Export Import, отслеживающий импортные / экспортные операции, передает Цензор.НЕТ.

По обнародованной информации, были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и две артиллерийские части (башни с гаубицами 2А31 в комплекте).

Стоимость подержанных САУ составила $1 565 600, две артиллерийские части стоили $120 200.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп принял решение предоставить помощь Украине, чтобы помочь сопротивляться захвату юго-востока страны, - Помпео

Информация о реализации 2С1 для Украины

Информация о реализации артиллерийской части 2С1 для Украины

Согласно данным официального сайта "Регистра обычных вооружений ООН" (UNROCA - United Nations Register of Conventional Arms), в прошлом году Украина приобрела в Чехии партию из 40 единиц 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Эти самоходные артиллерийские установки по лицензии серийно производились в Польше с 1971 года по лицензии на предприятии Huta Stalowa Wola в городе Нысько. Оснащены 122-мм пушкой 2А31, темп стрельбы которой составляет 4-5 выстрелов в минуту.

Назначение "Гвоздики" - уничтожение и подавление живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладки проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронетехникой противника.

До распада СССР производство САУ 2С1 "Гвоздика" было на Харьковском тракторном завод, после было свернуто из-за потери производственных связей, в частности артиллерийскую часть - пушку 2А31 изготовляли на территории современной России, и отсутствия заказов.

2С1 "Гвоздика"

Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украину поступают боевые машины пехоты БМП-1, которые также реализуются чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. До этого они находились на хранении в Швеции, которая приобрела их у Германии из состава армии бывшей ГДР.

Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.