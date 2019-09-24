Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", - написал он.

Цаплиенко напомнил о подробностях той трагедии.

"Установленная ими (террористами. - Ред.) в снегу МОН-100 это два кило тротила и четыреста 10-мм шариков из стали. Когда тротил взрывается, они летят на 120 метров вперед. И этот стальной дождь должен был выкосить десятки людей. Большинство спасла "Газелька", внезапно очутившаяся между миной и толпой. Маленький патриот Даня и еще трое украинских активистов погибли", - написал журналист.

Погибший в результате теракта в Харькове Данила Дидык

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.