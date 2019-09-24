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24.09.19 12:46

Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко. ФОТО

Подозреваемые в совершении кровавого теракта возле Дворца спорта в Харькове могут быть включены в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

харьков,теракт

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", - написал он.

Цаплиенко напомнил о подробностях той трагедии.

"Установленная ими (террористами. - Ред.) в снегу МОН-100 это два кило тротила и четыреста 10-мм шариков из стали. Когда тротил взрывается, они летят на 120 метров вперед. И этот стальной дождь должен был выкосить десятки людей. Большинство спасла "Газелька", внезапно очутившаяся между миной и толпой. Маленький патриот Даня и еще трое украинских активистов погибли", - написал журналист.

Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко 01

Погибший в результате теракта в Харькове Данила Дидык

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко 02

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