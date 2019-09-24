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24.09.19 14:30

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: "Сейчас такой тренд". ФОТО

Нардеп от СН Марина Никитина, которая прошла в парламент по округу №82 в Запорожской области, взяла к себе в качестве помощников своего мужа Александра и мастера макияжа Викторию Гужву.

Об этом Никитина сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственных связей", - сообщила депутат.

По информации сайта "Запорожский центр расследований", Александр ранее занимался ремонтом машин в городе Гуляйполе (Запорожская область).

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 01

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Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, менеджер. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 02

Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что она волонтер команды Зе.

Следует отметить, что жалование новоназначенных помощников будет составлять около 17 тыс. гривен в месяц.

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Нардеп уже ответила на критику, с которой на нее обрушились в комментариях к сообщениям.

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 03

Нардеп от СН Никитина взяла в помощники мужа-механика и визажистку: Сейчас такой тренд 04

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