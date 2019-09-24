"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ

"Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине", - говорится в письме, передает Цензор.НЕТ.

"Задача государственных служащих МОЗ Украины - работать на благо каждого гражданина, разрабатывать и воплощать решения, которые должны улучшить доступ к качественной медицинской помощи для каждого из нас. Обязанность государственных служащих - действовать в пределах и в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям".

Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления.

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В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения - приоритет и консолидированная позиция Президента Украины, Верховной Рады Украины, Правительства и Министерства здравоохранения.

Своим открытым письмом к руководителю правительства мы также хотим привлечь внимание Президента и Парламента к тому, что обещанные украинцам изменения фактически на грани срыва.

В реальности работа министерства фактически парализована последние 3 недели:

- не подписываются даже документы по закупкам и поставки лекарств для тяжелобольных пациентов;

- блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, поэтому они в последующие годы не смогут закупить машины экстренной помощи, в частности в Донецкой области, где ведутся боевые действия;

- приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, ОХМАТДЕТа, Института детской кардиологии им. Емца. Услуги в этих учреждениях должны с 2020 года стать доступными для всех в рамках Программы медицинских гарантий согласно Закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения";

- блокируются все нормативные акты, необходимые для своевременного запуска следующего этапа медицинской реформы на вторичке и третьем уровне (на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи);

- блокируются все нормативные документы и решения для нормальной работы Национальной службы здоровья - это обеспечение нормальной работы и финансирования более 1000 медицинских учреждений первички и программы "Доступные лекарства";

- не утверждается реестр цен на Нацперечень, который позволяет избежать завышения цен на лекарственные средства, закупаемые медицинскими учреждениями самостоятельно через систему Prozorrо, благодаря чему заведения смогут обеспечить больше бесплатных лекарств для своих пациентов во время лечения в стационаре.

Каждый из нас приходил на государственную службу, чтобы служить интересам наших граждан, а не интересам той или иной политической партии. Мы хотим независимо и профессионально выполнять свои должностные обязанности в пределах и способом, предусмотренным законодательством Украины и Конституцией Украины. Мы не боимся никаких аудитов или проверок, поскольку уверены в прозрачности и профессионализме нашей работы.

В то же время, важными ценностями нашей команды являются Достоинство и Смелость.

Мы не позволим унижать честь и достоинство государственных служащих и граждан Украины.

Мы готовы к открытому диалогу на условиях профессионализма и прозрачности.

Поэтому открыто обращаемся к премьер-министру и просим его стать посредником в таком диалоге в кратчайшие сроки для продолжения реализации медицинской реформы", - говорится в открытом письмо госслужащих МОЗ.













