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24.09.19 17:34

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский 24 сентября принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 01

"В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общение с бизнес-кругами, бондхолдерами и инвесторами", - говорится в сообщении.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 02

Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября осуществляет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН 03

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

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