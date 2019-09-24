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24.09.19 18:51

Формула "русского мира", план Штайнмайера, полная версия логотипа "Слуги народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Доступно и понятно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль использует Зеленского и его окружение как стаю непонятливых карасей, - Портников о "формуле Штайнмайера"

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Не молчите, звоните...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

ФОП і ФОП

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- айл, как говорится, би бек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Вкратце о медийном скандале

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал между Шустером и Коломойским в эфире: "Верните 155 миллиардов и я верну вам 2 миллиона". ВИДЕО

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Полная версия логотипа

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хороший, наверное, план

Формула русского мира, план Штайнмайера, полная версия логотипа Слуги народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Формула "русского мира"

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