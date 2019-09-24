Украинский воин Андрей Сторожук погиб на Донбассе 24 сентября

Об этом говорится на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Сторожук, 1992 года рождения, уроженец села Педосы Хмельницкого района Винницкой области, старший солдат, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 24 сентября, Винницкая область снова потеряла своего бойца на Востоке Украины - погиб старший солдат Андрей Сторожук, 1992 года рождения.

По официальной информации, погиб Андрей Сторожук во время выполнения боевого задания от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в зоне проведения ООС. Огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

Бойца похоронят в родном селе Педосы Хмельницкого района. По предварительной информации, похороны состоятся 26.09.2019 года.

У погибшего остался сын, 2017 г.р.", - отмечается в сообщении администрации.

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