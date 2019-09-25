Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ. ФОТО

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на данные открытой базы импорта / экспорта Great Export Import, передает Цензор.НЕТ.
Указанные МТ-ЛБ были приобретены в Индии, а изготовлены в Болгарии.
Стоимость за единицу составила чуть больше чем $13 000:
Закупка МТ-ЛБ для дальнейшего производства медицинских машин
Производство медицинских МТ-ЛБ-С в рамках государственного оборонного заказа в 2015-2019 годах осуществляется частной Научно-производственная компанией "ВК Система" .
Напомним, что в июле через другого спецэкспортера также были закуплены 16 применяемых САУ 2С1 "Гвоздика" примерно по 98 000 долларов за единицу.
Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1.