Украина купила в Индии 10 болгарских МТ-ЛБ. ФОТО

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages со ссылкой на данные открытой базы импорта / экспорта Great Export Import, передает Цензор.НЕТ.

Указанные МТ-ЛБ были приобретены в Индии, а изготовлены в Болгарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина приобрела у чешской компании 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". ФОТОрепортаж





Стоимость за единицу составила чуть больше чем $13 000:





Закупка МТ-ЛБ для дальнейшего производства медицинских машин

Производство медицинских МТ-ЛБ-С в рамках государственного оборонного заказа в 2015-2019 годах осуществляется частной Научно-производственная компанией "ВК Система" .

Напомним, что в июле через другого спецэкспортера также были закуплены 16 применяемых САУ 2С1 "Гвоздика" примерно по 98 000 долларов за единицу.

Кроме поставок самоходных артиллерийских установок, из Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1.