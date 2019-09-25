Данилюк проверил ход строительства моста в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Данилюк посетил пгт Станица Луганская, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ "Станица Луганская". С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения", - говорится в сообщении.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Александр Данилюк.

Отмечается, что Данилюк также посетил пгт Золотое.

Напомним, вчера Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

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