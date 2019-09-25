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25.09.19 10:32

ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта "Южный". ФОТО

Государственное бюро расследований выявило незаконное присвоение средств государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщает ГБР.

ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта Южный 01

Отмечается, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

ГБР расследует злоупотребления чиновников Мининфраструктуры на закупках списанных тепловозов для порта Южный 02

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). К настоящему моменту уже проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что СБУ раскрыла схемы присвоения средств руководством морского порта "Южный" в Одесской области при поставках тепловозов для нужд предприятия. По данным СБУ, тепловозы, за которые была внесена предоплата, должны были быть переданы порту в октябре 2018 года, однако этого не произошло. Средства предприятия, переданные в качестве аванса, также не были возвращены.

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