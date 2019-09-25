16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Грета Тунберг стала известной благодаря одиночному пикету под зданием шведского парламента в 2018 году. В августе 2018 г. Тунберг, которая тогда училась в девятом классе, решила не посещать школу до всеобщих выборов в Швеции, состоявшихся 9 сентября, после жары и лесных пожаров в Швеции. Ее требование заключалось в том, чтобы шведское правительство уменьшило выбросы углерода в соответствии с Парижским соглашением, и она протестовала, сидя на улице под парламентом ежедневно во время учебных часов с плакатом "Школьная забастовка ради климата". После всеобщих выборов она продолжала бастовать только по пятницам. Она вдохновила школьников по всему миру принять участие в школьных забастовках, так зародилось движение "Fridays For Future". По состоянию на декабрь 2018 года более 20 тыс. учащихся провели забастовки по меньшей мере в 270 городах, сообщает Цензор.НЕТ.

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Тем временем Тунберг уже успела выступить со своими призывами начать немедленную борьбу за сохранение климата на многих международных форумах. Активистка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге. Также она оказалась на обложке журнала Time.





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Тунберг, которая отказалась от перелетов из-за своих убеждений, прибыла в Америку на саммит ООН вместе с отцом на яхте, оснащенной солнечными батареями.

Далее приводим текст эмоционального выступления Греты Тунберг на саммите ООн:

"Вот мое послание — мы будем за вами следить.

Это всё неправильно, я не должна быть тут, я должна быть в школе на другой стороне океана. Но вы обращаетесь к нам, к молодежи, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями.

Однако я одна из тех, кому повезло. Люди страдают, люди умирают, наши экосистемы разрушаются. Мы на пороге массового вымирания и все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечном росте экономики. Как вы смеете?

Уже более 30 лет наука дает предельно ясные прогнозы. Как вы смеете продолжать отворачиваться, говоря, что вы делаете достаточно, когда стратегий и необходимых решений все еще не видно. Вы говорите, что видите нас и понимаете срочность вопроса, но несмотря на то, как это печалит и злит меня — я в это не верю. Если бы вы по-настоящему понимали ситуацию и все равно ничего не делали — вы были бы просто злыми людьми, а в это я верить отказываюсь.

Популярная идея — сократить выбросы наполовину в течение следующих 10 лет — дает нам лишь 50% шансов сохранить температуру ниже 1,5 градусов и не запустить череду необратимых изменений, которые не в силах контролировать человек.

Как вы смеете? Вы украли мои мечты и мое детство.

50% могут казаться вам приемлемыми, но это значение не включает в себя все переломные моменты, дополнительное потепление из-за токсичного загрязнения воздуха и все аспекты равенства и климатического правосудия. Зато говорит о том, что мое поколение впитает сотни миллиардов тонн вашего углекислого газа из воздуха с помощью технологий, которые даже пока почти не существуют. 50% риск — это просто неприемлемо для нас, для тех, кто будет вынужден жить с последствиями. 6−7% шанс остаться со средней глобальной температурой всего на 1,5 градуса ниже критической — это самый оптимистичный прогноз, рассчитанный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC). Первого января 2018 года миру оставалось выделить 420 гигатонн углекислого газа. Сегодня это число снизилось до менее 350 гигатонн. Как вы смеете притворятся, что это может быть решено, если вы просто продолжите вести бизнес как обычно и примените несколько технических решений? Учитывая сегодняшний уровень выбросов, остающийся "запас" CO2 будет полностью израсходован менее чем за восемь с половиной лет.

Сегодня не будут представлены планы или решения, строящиеся на этих данных. Эти данные — некомфортны, а вы все еще недостаточно созрели для того, чтобы говорить о них правду. Вы подводите нас, но молодежь замечает ваше предательство. На вас смотрят все будущие поколения и, если вы примете решение подвести нас, мы никогда вас за это не простим".

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Данная речь вызвала огромный резонанс в СМИ, среди мировых и украинских политиков.

"Она кажется очень счастливой молодой девочкой со светлым и прекрасным будущим. Так приятно это видеть!" - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

"Осознавая, что на ее поколение выпадут испытания, связанные с глобальным потеплением, она не боится требовать реальных действий", - написал Барак Обама.

"Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: "Все в порядке, мы все правильно делаем". Нам еще далеко до цели", - написал Эммануэль Макрон.

"Очень крутая речь. И очень релевантная для Украины", - написал глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев.







