Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для гнойной хирургии и реанимации, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, которая ранее просила о помощи в сборе средств для приобретения упомянутых аппаратов в Житомирский военный госпиталь. Соответствующий призыв о помощи публиковал также Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад я выставила пост о сборе средств на два медицинских аппарата для Житомирского госпиталя. За пять дней деньги собрали, даже больше, чем нужно было. В итоге, я купила два аппарата для гнойной хирургии и реанимации, это со скидкой вышло 26 тыс., получилось ещё купить хирургический инструмент для операций - 6,500 грн, одежду для раненых - 11,500 и отослать воину на карту на лекарство 5 тыс. Всего потрачено 49 тыс.," - написала Юсупова, выразив благодарность всем, кто помогал в распространении информации и сборе средств.

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Напомним, Наталья Юсупова является волонтёром киевского госпиталя (ул. Госпитальная, 18). Ежедневные потребности для раненых бойцов: кофе, чай, соки, вода, мясные изделия, сыр, йогурты, печенье, фрукты и сладкое. Из одежды спортивные костюмы, футболки и куртки (раненых привозят без гражданки), из лекарств обезболивающее дексалгин и кетанов в ампулах.

Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109.























