СБУ разоблачила межрегиональную группировку, переправлявшую в ЕС нелегалов с Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенным террористическим риском.

Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину. Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали "транзитеров" поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем фигуранты дела группами отправляли иностранцев к границе с ЕС на собственном транспорте.

Стоимость "услуг" участников группы составляла от 3 до 4 тысяч американских долларов с одного нелегала.

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Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева и во Львове после получения денег от четырех клиентов и попытки их противоправной переправки за границу.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Разоблачение и блокировка деятельности организованной группировки проводилось совместно с прокуратурой города Киева и следователями столичной полиции.